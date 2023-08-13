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Леонтьев об 1:6 от «Куньлуня»: «Потеря концентрации привела к быстрым голам. Вины Гарипова нет, считаю»

Китайский клуб одержал победу со счетом 6:1 и досрочно выиграл турнир.  Вратарь нижнекамцев Эмиль Гарипов пропустил 4 шайбы в середине первого периода за 3 минуты 20 секунд, после чего был заменен.

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