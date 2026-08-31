США теряют Ближний Восток

Конфликт с Ираном продолжает приносить США новые неприятности: Тегеран заявил о возможности создания военного союза с американскими союзниками в регионеTASS В СЕНТЯБРЕ 2025 ГОДА ПАКИСТАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ОБОРОНЕчитайте на monocle.