США теряют Ближний Восток

Конфликт с Ираном продолжает приносить США новые неприятности: Тегеран заявил о возможности создания военного союза с американскими союзниками в регионеTASS В СЕНТЯБРЕ 2025 ГОДА ПАКИСТАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОЙ ОБОРОНЕчитайте на monocle.
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