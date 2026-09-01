Снова жертвы

Вчера в Белгороде погиб глухонемой подросток Давид. Он работал в "Озоне". Во время украинского обстрела он ходил по складу и раскладывал товары по мобильным контейнерам.
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