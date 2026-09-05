"Ситуация на фронте изменилась": бить по британцам будут не ракетами

МИД России вновь пригрозил британским военным объектам – и в который раз Лондон проигнорировал эти слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- У съездившего в К...
- Почему Зеленскому...
- У съездившего в К...
"Всего на Украине зарегистрировано более 5 тысяч компаний с британскими собственниками." (Цэ)
Дорогая редакция, я хуДею!!!!
Знал же, что нынешняя СВО - это система договорняков нас со всеми: именно поэтому она продолжается уже 5й год - больше, чем ВОВ!
Но чтоб настолько цинично - не ожидал никак!!
Т.е., наши солдаты взламывают один УР за другим, продвижение меряем ЕДИНИЦАМИ кв. километров, а они там спокойно работают, повышают военные возможности Околицы - и мы скромненько улыбаемся и делаем невинные глазки: партнеры-де!!!
Правильно тут писал камрад Сергей Николаевич: мы можем, конечно, конфисковать наглосаксонскую собственность у нас, ну так они - не поморщившись - конфискуют активы наших толстосумов у себя, да и по всему миру. Олигархи это знают и давят не на Лондон, а на Кремль. Вот и все красные линии.
Меньше слов,больше дела!Не дать опомнится!
Да ни кто и никуда бить не будет, потому что вся Российская элита хранит свои активы в Англии, а свою собственность уничтожать ни кто не будет, так и будут трындеть о последствиях и ни хрена при том ни делать.
Лавров и Захарова пьют дипломатию, как мёд. Упиваются дипломатией. Но не в тех странах...
Там нашего ворья до куя проживает и больше, а они дружки всех и вся, кроме народов России. Так, что скорее нас не станет, чем кому-то из наших господ в Лондоне в постель прилетит кирпич через окно от попадания в соседний дом нашей ракеты. Сейчас нет Сталина и Андропова. Последний долбанул южно-корейский авиалайнер и не чихнул, и в мире никто не вякнул, потому, как посчитали что и на их языки попадёт что-нибдь. А сейчас все со всеми в гольф играют и в бильярд. Только народы живут бедно и их мнение никому не важно, главное чтобы у самих и яхты целы были и счета не заморожены в банках недружесвенных стран.
Бить по британцам будут не ракетами"... А ЧЕМ? КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ?