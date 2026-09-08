ФАС ведет 50 антимонопольных дел против участников топливного рынка.

Федеральная антимонопольная служба России инициировала 50 дел в отношении различных участников рынка автомобильного топлива.
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