В Белгороде загорелись автомобили после обстрела: Сигнал воздушной тревоги объявлялся трижды

Телеграм-канал "Блэтгород" сообщил о возгорании в автомобилях во дворе жилого дома из-за обстрелов.Телеграм-канал "Блэтгород" сообщил об обстрелах Белгорода и пожаре в автомобилях во дворе жилого дома на улице Щорса.