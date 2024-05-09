В Белгороде загорелись автомобили после обстрела: Сигнал воздушной тревоги объявлялся трижды

Телеграм-канал "Блэтгород" сообщил о возгорании в автомобилях во дворе жилого дома из-за обстрелов.Телеграм-канал "Блэтгород" сообщил об обстрелах Белгорода и пожаре в автомобилях во дворе жилого дома на улице Щорса.
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