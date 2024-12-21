Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Передоз пэрэмогином

Передоз пэрэмогином

Анатолий  Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.

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Комментарии
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В С
Ну а курс хохложопой гривны к рублю, действительно 1 к трём. Сие загадка.
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20 час.
Людмила Фирстова
Вы это уже писали, зачем повторяете?
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20 час.
ХА
Харченко Александр
Карабухин, ты случайно ей не болен
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17 час.

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