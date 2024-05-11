Белый дом: на фоне успехов в Донбассе Россия начинает наступление на Харьков

В Белом доме США считают, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс.
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