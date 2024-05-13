Санчес: будущее Модрича в «Реале» зависит от Крооса

Под вопросом остаётся будущее полузащитников мадридского «Реала» Луки Модрича и Тони Крооса. По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса в соцсетях, Модрич согласен на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе.
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