Спустя два года «Победа» вернула рейсы из Омска во Внуково. С ноября 2022 года самолеты летали из Омска только в два столичных аэропорта - Шереметьево и Домодедово.
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Спустя два года «Победа» вернула рейсы из Омска во Внуково. С ноября 2022 года самолеты летали из Омска только в два столичных аэропорта - Шереметьево и Домодедово.