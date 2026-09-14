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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Ковальчук: «КХЛ считается второй лигой в мире, но мы обязаны становиться сильнее. Средний уровень выровнялся, чемпион непонятен»

Президент « Шанхай Дрэгонс » Илья Ковальчук поделился мыслями о развитии КХЛ и китайского клуба. « КХЛ считается второй лигой в мире, но нет предела совершенству.

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