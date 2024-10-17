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Стало известно об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Стало известно об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отказался приехать на ужин к главе норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, потому что ему якобы слишком дорого и сложно добираться до Осло.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хоть у кого то, блин,  в этой зачуханной Пиндосии в режиме &quot;ожидания&quot; там не  находится их выключенный разум... А то ж, что не политик, то, блин, &quot;дубина стоеросовая&quot;...И это не голословный выпад...Там это чувствуется сразу...😁
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