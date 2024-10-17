Стало известно об отказе Маска посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Влад Владимиров

Хоть у кого то, блин, в этой зачуханной Пиндосии в режиме "ожидания" там не находится их выключенный разум... А то ж, что не политик, то, блин, "дубина стоеросовая"...И это не голословный выпад...Там это чувствуется сразу...😁