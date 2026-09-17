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Увел невесту у друга, увез ее в Америку, подарил «Жигули», а она сбила человека! История о жене великого Ковалева

Увел невесту у друга, увез ее в Америку, подарил «Жигули», а она сбила человека! История о жене великого Ковалева

Все могло закончиться печально.О хоккейной жизни легендарного форварда Алексея Ковалева известно многое.

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