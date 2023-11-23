Массовые проверки водителей пройдут в Кемерове 24 ноября

Сотрудники ГИБДД проведут в областном центре «Единый день профилактики».В пятницу, 24 ноября, в Кемерове пройдет «Единый день профилактики», в ходе которого инспекторы проведут массовую проверку водителей.
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