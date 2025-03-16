Жена Брюса Уиллиса с треском разнесла «очень известного врача», который лечит деменцию

Жена Брюса Уиллиса возмущена действиями врачей. Брюс Уиллис, звезда культового фильма «Крепкий орешек», был вынужден покинуть карьеру в Голливуде в 2022 году после диагноза афазии — заболевания мозга, которое приводит к нарушениям в речи.
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