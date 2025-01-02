В США раскритиковали «радостную» новогоднюю речь Зеленского

Политика как она есть

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive подверг критике новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, который выразил уверенность в победе Киева и потребовал от избранного лидера США Дональда Трампа принудить Россию к переговорам.