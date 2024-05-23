Волочкова рассказала, почему не берет дочь на Мальдивы

Анастасия Волочкова поделилась мыслями о планах отдыха с дочерью Ариадной. По словам балерины, она предлагала девушке поездку на Мальдивские острова, но та предпочитает другой формат отдыха, сообщает Telegram-канал «Звездач».
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