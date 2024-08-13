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Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ на Курском направлении остановлено

Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ на Курском направлении остановлено

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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