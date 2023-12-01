От контрнаступления Украина перешла к строительству укреплений

Владимир Зеленский рассказал, на какой территории будут возведены оборонительные сооруженияОбустройство обороны Украины назвал приоритетной на сегодня задачей президент страны Владимир Зеленский, сообщает "Российская газета".
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