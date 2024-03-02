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«Валенсия» — «Реал»: судья правильно не засчитал победный гол Беллингема

После матча 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» (2:2) на поле, а затем и в СМИ разгорелся очередной судейский скандал с обвинениями в адрес судьи Хесуса Хиля Мансано, которого обвинили в «краже» победного гола у Джуда Беллингема.

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