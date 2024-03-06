Рабочие дела для службы, дом для семьи. Галина Цибульская – первая женщина-полковник в УИС, судьба которой неразрывно связана с Рязанью

Галина Зиновьевна Цибульская служит в уголовно-исполнительной системе почти 60 лет. За её плечами долгий путь от инженера-технолога до начальника колонии для несовершеннолетних, а жизнь - тесно связана с рязанским краем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии