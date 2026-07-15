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Сказка наяву: как исполнительница роли Людмилы вышла замуж за загадочного миллиардера ростом 150 сантиметров и унаследовала его состояние

Наталию Петрову многие помнят как нежную царевну из знаменитого фильма-сказки «Руслан и Людмила». Однако её реальная жизнь оказалась гораздо более захватывающей, чем сюжеты Александра Пушкина.

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