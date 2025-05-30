МЧС вырабатывает методы тушения пожаров в условиях атак БПЛА

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/ МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. МЧС России вырабатывает и испытывает методы тушения пожаров в условиях атак вражеских беспилотников, взяв за основу опыт ликвидации пожаров в зоне специальной военной операции.
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