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Выходит книга: "Первое масштабное исследование маньяков и серийных убийц времен царизма, СССР и РФ"

Выходит книга: "Первое масштабное исследование маньяков и серийных убийц времен царизма, СССР и РФ"

Книга от Касс Антуана и Капитановой Ирины – это исследование, которое погружает читателя в мрачную историю Российского государства, поражающего своими темными тайнами от времен империи до постсоветской эпохи.

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