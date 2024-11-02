В Антарктиду отправляется новая российская экспедиция из Петербурга

Примут участие не только полярники, но и специалисты из 30 научных организаций Старт юбилейной 70-й Российской антарктической экспедиции даст выход из Санкт-Петербурга исследовательского судна «Академик Фёдоров».
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