Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Геннадий Бережнов

Действия России являются «недопустимыми» потому, от спутников на 90% зависит военная мощь США и НАТО. Ну так и флаг вам в руки! Однако чисто дети на игровой площадке. Прав был и прозорлив Задорнов! Они даже и не допускают, что одного залпа АПЛСН "Борей" достаточно что бы США исчезло из этого Мира и продолжают хамить и вредить России.