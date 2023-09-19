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Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»

Дипломатическая истерика НАТО — после протестов США по теме блокировки военных спутников Россией, к хору подключились и голоса НАТО — включая генсека Столтенберга.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Действия России являются «недопустимыми» потому,  от спутников на 90% зависит военная мощь США и НАТО. Ну так и флаг вам в руки! Однако чисто дети на игровой площадке. Прав был и прозорлив Задорнов! Они даже и не допускают, что одного залпа АПЛСН &quot;Борей&quot; достаточно что бы США исчезло из этого Мира и продолжают хамить и вредить России.
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15 час.
Galla
Йенс Столтенберг пусть запихает свой &quot;решительный протест&quot; в свою пятую точку... И будет ему &quot;счастье&quot; в обе руки...
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14 час.

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