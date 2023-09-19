Протест НАТО — Россия «глушит» военные спутники. Комментирует Владимир Соловьев: «Россия показала альянсу, где его место»
Дипломатическая истерика НАТО — после протестов США по теме блокировки военных спутников Россией, к хору подключились и голоса НАТО — включая генсека Столтенберга.
Комментарии
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Действия России являются «недопустимыми» потому, от спутников на 90% зависит военная мощь США и НАТО. Ну так и флаг вам в руки! Однако чисто дети на игровой площадке. Прав был и прозорлив Задорнов! Они даже и не допускают, что одного залпа АПЛСН "Борей" достаточно что бы США исчезло из этого Мира и продолжают хамить и вредить России.
Йенс Столтенберг пусть запихает свой "решительный протест" в свою пятую точку... И будет ему "счастье" в обе руки...
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