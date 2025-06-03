Член совета ИИХФ Козиолс о группах ОИ без России: «МОК уже горит белым пламенем – опоздали с решением. Решать эти вещи в сентябре – несерьезно. На какие матчи продавать билеты?»

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России. «Сами подумайте, организаторы должны продавать билеты, и на какие игры они смогут это сделать? Команды должны готовиться.
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