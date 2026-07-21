Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

Жителей Мангистауской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По данным РГП «Казгидромет», 21 июля в регионе ожидаются грозы, усиление ветра, пыльная буря и жара до +38 градусов, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии