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Воронежские новости

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Сергей Петровский рассказал, как премия «Воронежский бизнес» помогает формировать стандарты и доверие

Сергей Петровский рассказал, как премия «Воронежский бизнес» помогает формировать стандарты и доверие

Вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Сергей Владимирович Петровский поделился своими наблюдениями о значимости премии «Воронежский бизнес».

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