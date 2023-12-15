Вдова Шатунова Светлана высказалась о популярности сериала «Слово пацана»

Супруга Юрия Шатунова Светлана в разговоре с aif.ru рассказала, что знакомые присылают ей многочисленные видеоролики, где молодежь под песню «Седая ночь» повторяет танцевальные движения героев сериала «Слово пацана.
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