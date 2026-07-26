Немцы дико перепугались: Минобороны России выпустило важное заявление - вот что там написано

Немцы дико перепугались… В Германии усиливают меры безопасности для предприятий оборонно-промышленного комплекса после того, как Минобороны России опубликовало перечень европейских компаний, участвующих в производстве беспилотников и комплектующих для Украины.
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