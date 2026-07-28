Что скры­ва­ют запад­ные СМИ, когда гово­рят о «воен­ных пре­ступ­ле­ни­ях Рос­сии»? Поче­му глав­ный сви­де­тель по Мари­у­поль­ско­му род­до­му ока­зал­ся неудоб­ным? Кто на самом деле сто­ял за стам­буль­ским сры­вом пере­го­во­ров? И кто реаль­но выиг­рал от пре­вра­ще­ния Укра­и­ны в «пеш­ку США»? Быв­ший наблю­да­тель ОБСЕ Бенуа Паре отве­тил на вопро­сы зри­те­лей и чита­те­лей.