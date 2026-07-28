Что скрывают западные СМИ, когда говорят о «военных преступлениях России»? Почему главный свидетель по Мариупольскому роддому оказался неудобным? Кто на самом деле стоял за стамбульским срывом переговоров? И кто реально выиграл от превращения Украины в «пешку США»? Бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре ответил на вопросы зрителей и читателей.
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