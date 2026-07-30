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Сангаре за 37+5 млн фунтов близок к переходу в «Брентфорд» из «Ланса». Хавбек набрал 3+4 в 29 матчах Лиги 1 в прошлом сезоне

« Брентфорд » близок к договоренности по переходу полузащитника  Мамаду Сангаре из « Ланса ». Английский клуб ведет переговоры о трансфере 24-летнего футболиста из Мали за 37+5 миллиона фунтов.

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