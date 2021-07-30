Ищенко: Зеленский боится заговора

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаИщенко: Зеленский боится заговораПрезидент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ и минобороны потому, что боится внутреннего заговора.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовЗа что не любят жидов так это за то что они продажны. Эти уроды продадут и мать родную и родину. Для таких жидов как Зеленский, Порошенко(Вайцман) родина там где лежат деньги. Поэтому-то Украину продали англосаксам за 30 серебренников, страна в глубокой ж.пе, а эти твари ещё и куражатся над ней!Комментировать
Свежие комментарии