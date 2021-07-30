Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей ПОЛИН
    А ты кто такой чтобы так оскорблять Скабееву и особенно В. В. Путина? Ты тоже ОНО или пидераст?Скабеева раскрити...
  • Владимир Моловик
    Первая спичка была раньше — когда волюнтаристским решением русский Донбасс в первой четверти ХХ века передали Украине...Зеленский назвал ...
  • Владимир Моловик
    Эх, хлопцы! занимались бы вы лучше развитием своей убогой страны, а не стремились, ведомые завистью и ненавистью, пр...Украина возлагает...

Ищенко: Зеленский боится заговора

Ищенко: Зеленский боится заговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ и минобороны потому, что боится внутреннего заговора.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Иван Семенов
За что не любят жидов так это за то что они продажны. Эти уроды продадут и мать родную и родину. Для таких жидов как Зеленский, Порошенко(Вайцман) родина там где лежат деньги. Поэтому-то Украину продали англосаксам за 30 серебренников, страна в глубокой ж.пе, а эти твари ещё и куражатся над ней!

Картина дня

наверх