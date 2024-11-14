Парижская прокуратура требует пятилетнего тюремного срока для Марин Ле Пен

Парижская прокуратура выдвинула требование о лишении свободы на пять лет для лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая ранее анонсировала своё участие в президентских выборах 2027 года.
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