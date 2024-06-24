Путин подал "мощный сигнал" Западу. Поездка в КНДР насторожила АР

Путин подал "мощный сигнал" Западу, осуществив ход, который западные аналитики не могли просчитать. Поездка в КНДР насторожила издание АР, которое пришло к неожиданному выводу: в противостояние Америке создаётся новый альянс.
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