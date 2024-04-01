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Махбуба рыдает по России: за что депортировали сестру нападавшего на "Крокус"

Махбуба рыдает по России: за что депортировали сестру нападавшего на "Крокус"

Родня виновных в ЧП поняла: отсидеться не дадут никому — ни в России, ни в Таджикистане. О самих стрелявших выясняются такие подробности, что вопрос возникает только один: как их пустили в нашу страну? К родственникам подозреваемого в стрельбе в "Крокус Сити Холле" постучались 23 марта, в тот же день, когда задержали четверых нападавших.

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