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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балинскис продлил контракт с «Флоридой» на два года и 1,7 млн долларов

Латвийский хоккеист согласовал двухлетнее соглашение с кэпхитом 850 тысяч долларов. Общая сумма сделки – 1,7 миллиона долларов.

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