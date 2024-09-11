АНПА Hugin Endurance установил рекорд продолжительности плавания Hugin Endurance в цеху предприятия-изготовителяНорвежская компания Kongsberg создаёт автономные необитаемые подводные аппараты серии Hugin.
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АНПА Hugin Endurance установил рекорд продолжительности плавания Hugin Endurance в цеху предприятия-изготовителяНорвежская компания Kongsberg создаёт автономные необитаемые подводные аппараты серии Hugin.
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