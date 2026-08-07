Трамп подписал указ о запрете родильного туризма в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий родильный туризм. Документ предполагает ограничение въезда в страну иностранок, намеревающихся родить ребенка ради получения им американского гражданства по праву рождения.
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