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Акции китайских компаний в 2023 году стали худшими в мире

Акции китайских компаний в 2023 году стали худшими в мире

Худший в мире результат в уходящем году показали ценные бумаги китайских компаний. Шанхайский и гонконгский фондовые рынки снизились более чем на десять процентов, хотя в последнюю неделю и стремились отыграть упущенное, пишет Reuters.

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