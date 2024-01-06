Акции китайских компаний в 2023 году стали худшими в мире

Худший в мире результат в уходящем году показали ценные бумаги китайских компаний. Шанхайский и гонконгский фондовые рынки снизились более чем на десять процентов, хотя в последнюю неделю и стремились отыграть упущенное, пишет Reuters.
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