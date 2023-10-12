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Такой политической силы нет: Политтехнолог указал на особую сложность конфликта Палестины и Израиля

Такой политической силы нет: Политтехнолог указал на особую сложность конфликта Палестины и Израиля

Политтехнолог объяснил особую сложность палестино-израильского противостояния и его разрешения. "Нет на сегодня на земле такой политической силы, которая могла бы идеально разрулить этот конфликт", - указал он.

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