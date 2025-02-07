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Петербург потратит 7 млн на лекции для мигрантов о законах РФ

Петербург потратит 7 млн на лекции для мигрантов о законах РФ

В Петербурге живут и работают представители более 170 национальностей и народностей. Иногда приезжие из ближнего зарубежья попадают в поле зрения петербургской полиции, некоторые нарушают законы по незнанию.

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