Петербург потратит 7 млн на лекции для мигрантов о законах РФ

В Петербурге живут и работают представители более 170 национальностей и народностей. Иногда приезжие из ближнего зарубежья попадают в поле зрения петербургской полиции, некоторые нарушают законы по незнанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии