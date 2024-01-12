USA Today: сбежавший из РФ шпажист Бида решил представлять США на Олимпиаде-2024

Сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида решили выступить за США. Как сообщило издание USA Today, спортсмены хотят получить американское гражданство и отобраться на Игры 2024 года в Париже.
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