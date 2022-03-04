Госдума одобрила введение уголовного наказания за фейки о действиях ВС РФ

Депутаты Государственной думы на заседании в пятницу, 4 марта, единогласно приняли сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.
Депутаты Государственной думы на заседании в пятницу, 4 марта, единогласно приняли сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.
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