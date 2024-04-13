Полянский назвал позором заявления Кисиды о ядерной угрозе

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 12 апреля назвал постыдными слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о беспокойстве в связи с возможным совершением еще одной ядерной катастрофы, похожей на ту, что произошла в 1945 году при сбросе США атомной бомбы на страну.