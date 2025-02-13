Таинственное исчезновение нижегородки заинтересовало Бастрыкина: новый поворот в истории девочки, пропавшей 15 лет назад

САРОВ, 13 февраля, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств исчезновения Елизаветы Тишкиной, пропавшей в Сарове в 2009 году.
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