Депутат из Петербурга выступил за создание приложения для знакомств, которое популяризирует образ семьи

С инициативой в Росмолодежь обратился Алексей Цивилев Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев уверен, что Росмолодежь может выступить инициатором создания российского приложения для знакомств, которое будет популяризировать образ семьи и традиционные семейные ценности.