Депутат из Петербурга выступил за создание приложения для знакомств, которое популяризирует образ семьи

С инициативой в Росмолодежь обратился Алексей Цивилев Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев уверен, что Росмолодежь может выступить инициатором создания российского приложения для знакомств, которое будет популяризировать образ семьи и традиционные семейные ценности.
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