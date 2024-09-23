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Глава МИД Британии раскрыл, до какого года будет длиться украинский конфликт

Глава МИД Британии раскрыл, до какого года будет длиться украинский конфликт

По словам Лэмми, конфликт на Украине продлится до 2026 годаГазета Guardian со ссылкой на британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми пишет, что украинский конфликт будет длиться как минимум ещё 2 года.

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