Аркадий Мурылев отметил благодарственными письмами Псковское Управление Федеральной антимонопольной службы

В преддверии Дня работника антимонопольного органа региональный уполномоченный поздравил сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии